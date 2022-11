Pronto podremos presenciar un concierto de The Notorious B.I.G. gracias a las plataformas de Realidad Virtual y al metaverso de Facebook.

Titulado The Notorious B.I.G. sky’s the limit: A VR concert experience, el show encontrara un avatar “realista e hiperrealista” del famoso rapero interpretando algunos de sus amados clásicos. Según se reveló, este proyecto es una colaboración con el Notorious B.I.G. Estate y su estreno se realizará el próximo 16 de diciembre en honor al que habría sido el cumpleaños número 50 de Biggie.

Además, llevará a los fanáticos en una experiencia de realidad virtual en Meta Horizon Worlds en “The Brook”, una recreación virtual de Brooklyn, su ciudad natal, en los años 90. Con la voz de Biggie interpretada por el escritor y periodista musical Touré, la experiencia de realidad virtual será un “viaje narrativo” a través de un día en la vida del rapero.

La madre de Biggie, Voletta Wallace, dijo en un comunicado: “Tener la capacidad de crear una variedad de nuevas oportunidades para exhibir la música de mi hijo Christopher a través del avance de la tecnología a veces es difícil de entender para mí. Sin embargo, encontré mucha emoción en el proceso de desarrollar su avatar, entendiendo el valor agregado para que los fanáticos lo experimenten de formas inalcanzables hasta ahora. Gracias a todos los que han contribuido a hacer realidad este proyecto”.

Sean “Diddy” Combs, The Lox, Latto, Nardo Wick, Lil’ Cease y DJ Clark Kent se presentarán junto al avatar de The Notorious B.I.G., aunque no está claro exactamente cómo se logrará esto.