Noel Gallagher se queja de Sam Smith

Sabemos que desde su presentación en los Grammy Awards 2023, Sam Smith se ha puesto en boca de todos. Primero fue Morrissey y ahora el ex integrante de Oasis fue quien dio su opinión respecto a Smith y su trabajo, asegurando que “es un idiota” “poco cool”. Por si esto fuera poco, también le hizo misgendering, es decir, no respetó los pronombres de Sam como persona no binaria.

Todo sucedió durante una reciente entrevista que Noel Gallagher tuvo con la estación de radio holandesa Kink (vía The Mirror): “La música se ha fracturado bastante y la que aparece en las listas está dominada por el pop. La música pop está bien si las estrellas del pop son geniales. Lamentablemente, las estrellas de hoy son unos jodidos idiotas”.

Cuando se le preguntó qué estrellas caen en la categoría “poco cool”, Noel Gallagher dijo Sam Smith. “¡Míralo!”, fue la única justificación que el músico dio sobre por qué lo encasillaba de esa forma.

Sam Smith se declaró como persona no binaria en 2019. Sin embargo, su interpretación de “Unholy” junto a Kim Petras en los Grammy Awards de este año ha sido la razón por la cual recientemente ha sido criticado; aunque muchos en redes sociales se han quejado por su “satanismo”, la misma Iglesia de Satán dijo que realmente no era algo del otro mundo.

En fin, si te la perdiste, acá te dejamos la presentación:

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.