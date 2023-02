Morrissey critica a Capitol Records por promover el trabajo de Sam Smith

Desde hace algún tiempo, el ex vocalista de The Smiths inició una batalla contra el sello discográfico Capitol Records bajo el argumento de que la disquera ha hecho de todo para sabotear el lanzamiento de su nuevo disco Bonfire of teenagers y su carrera en general. Por si esto fuera poco, ahora el inglés ya también involucró en el pleito a Kim Petras y Sam Smith por su reciente presentación en los Grammy Awards.

Resulta que a través de un post en su sitio web, Morrissey se fue contra la disquera por preferir promover “el satanismo” de la dupla en vez de publicar su disco, el cual en teoría se estrenaría este mes. Según ha comentado Moz, el sello se ha negado a liberarlo por la “honestidad” que contienen sus canciones.

“Capitol Records (Los Ángeles) promueve con orgullo el ‘satanismo’ de Sam Smith; sin embargo, consideran que la verdad honesta de la Bonfire of teenagers de Morrissey es su mayor amenaza y no lo publicarán a pesar de su obligación contractual y prometen hacerlo”, escribió Morrissey.

En otras ocasiones, Morrissey ha asegurado que Capitol Records firmó Bonfire of teenagers únicamente con la intención de sabotearlo porque él como artista “es demasiado diverso”. Además, se reveló que Miley Cyrus contribuyó con algunos coros, pero que finalmente pidió ser eliminada del álbum.

De cualquier forma, la situación entorno a este material de Moz es bastante extraña. Acá te dejamos un adelanto que dio:

Fotos de portada vía Facebook Morrissey / Facebook Sam Smith.