Noel Gallagher aseguró que Liam no quiere hacer una reunión Oasis

Aunque los rumores de una posible reunión de Oasis han incrementado en los últimos meses, en una reciente entrevista con Talksport, Noel Gallagher aseguró que son pocas las posibilidades de que esto suceda. Además, acusó a su hermano Liam de ser “falso con los fans” con respecto a su deseo de volver a la banda.

“Bueno, lo puse ahí. Debería llamarme porque siempre está hablando de eso. Uno pensaría que ya tendría algún tipo de plan, y si tiene un plan, debería hacer que alguien me llame. Ni siquiera tiene que hablarme, sé que no me hablará, es un cobarde”, comentó Noel Gallagher sobre la situación con Liam.

“Debería hacer que alguien de su gente, o su agente, llame a mi gente y diga ‘mira, esto es lo que estamos pensando’, y luego tendríamos una conversación al respecto. Hasta entonces, está siendo un poco falso con los fanáticos”, agregó.

Cuando se le preguntó si quería reunirse con Oasis, Noel respondió: “Siempre he dicho que es mejor dejar las cosas en el pasado. Pero lo que pasa con Liam, lees estas cosas todos los días, en las que dice ‘está sucediendo, está sucediendo’, por lo que hace que la gente se ilusione en todo el mundo, luego me preguntan al respecto y parece que estoy soltando un pie grande sobre esto. Llámame, llámame, a ver qué tienes que decir”.

Concluyó: “Sospecho que no quiere hacerlo, pero simplemente le gusta decir que sí. Él tiene lo suyo, está vendiendo Knebworth y todo ese tipo de cosas, ¿para qué quiere compartirlo conmigo? Estoy bien con lo que estoy haciendo, él la está rompiendo. ¿Por qué ser falso con la gente? Sabes que no va a suceder, y si tienes un plan, llámame”.