Noel Gallagher dice que a veces se siente arrepentido de no haber dado el último concierto de Oasis, ya que la banda se separó justo antes de salir al escenario durante una presentación en Paris en el 2009.

El grupo, que ya había tenido muchos problemas internos terminó por separarse durante una gran pelea en el backstage minutos antes de subir al escenario, Oasis era el headliner de este evento llamado Paris’ Rock En Seine, defraudando a miles de fanáticos.

Durante una nueva entrevista Noel recordó este momento, que desde esa pelea ha tenido una enemistad muy grande con su hermano Liam que hasta la fecha se mantiene, sin embargo Noel siente que la discusión pudo haber continuado arriba del escenario ese día y haber terminado en un show de locos.

“Nos estábamos enojando y peleando y luego yo dije: ‘¡A la mierda, me voy a casa, vete a la mierda!'”, le contó Gallagher al medio Daily Star. “Con el beneficio del tiempo, no sé si hubiera sido mejor quedarse y hacer el concierto, que habría sido como un concierto monumental y loco de Oasis porque la pelea habría continuado hasta el escenario, tal vez no en peleas físicas pero las palabras entre nosotros. Hubiera sido un concierto loco “.

Añadió: “A veces pienso: ‘Ojalá tuviera el recuerdo de ese concierto’. Esa habría sido la manera de salir. Pero tenía que suceder”. A pesar de que Oasis ya no existe ambos hermanos recién se unieron para crear una empresa llamada Kosmic Kyte, que es para actividades de producción de películas.

Crédito foto de portada: Instagram Oasis