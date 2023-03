“Como antes” es el título de esta nueva canción que Noa Sainz creó a finales de 2020, pero que hasta ahora sale a la luz. Producido por Lorenzo Engell de Glass Cristina, el track encuentra a cantante vibrando entre un sonido más uptempo y aparentemente más alegre, el cual hace contraste con la oscura letra que habla sobre el limbo que existe entre aceptar un error, pedir disculpas y la intriga que viene al no saber si la disculpa será aceptada o no.

Hablando sobre “Como antes”, en un comunicado Sainz explicó: “Es el descaro de ponerle el peso al otrx para que te perdone por algo que bien pudiste haber evitado, es -¿me perdonas o me voy?- , es, hasta cierto, punto un chantaje, un saberse confiadx de que siempre te perdonan hasta que alguien no. Al mismo tiempo también es el el polo emocional de hablar desde el lugar más profundo y honesto para pedir una nueva oportunidad y no seguirla cagando por heridas que ni tu mismx sabías que tenías”.

Según se reveló, el sencillo fue escrito 100% por Noa Sainz, por lo que continúa con la narrativa que utilizó en temas previos como “Voluntad” y “Aparecer”, sobre que el mundo se nos viene encima al crecer. Además, este es el primero de varios temas que la cantante estará lanzando en las próximas semanas, hasta que a mediados de año se estrene completo su disco debut ISABEL.

Escucha a continuación “Como antes”: