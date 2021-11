El 2022 aún no comienza y ya pinta para ser bastante bueno y es que, por primera vez, Nick Cave y Warren Ellis visitarán Norteamérica como un dúo.

Durante años, Cave y Ellis han colaborado y hecho magia juntos, sin embargo, en todo este tiempo, nunca habían realizado un tour de este lado del mundo, hasta ahora. Según anunciaron ambos músicos en redes sociales, para el próximo año emprenderán su primer tour por Norteamérica con un total de 17 presentaciones.

La gira Nick Cave & Warren Ellis Live 2022 comenzará el primero de marzo en el Thomas Wolfe Auditorium de Asheville, Carolina del Norte; de ahí, el dúo continuará su travesía por grandes ciudades como Austin, Texas, Los Ángeles, Chicago y Nueva York. El tour concluirá con un par de presentaciones a inicios de abril en Canadá.

La venta de boletos iniciará el próximo viernes 19 de noviembre a través de este enlace. Te dejamos por acá las fechas completas y a prender las veladoras para que en una de esas, también hagan una parada en tierras mexas.

MARZO

1 – Asheville, NC, Thomas Wolfe Auditorium

4 – Dallas, TX, The Majestic Theater

5 – Austin, TX, ACL Live

6 – Austin, TX, ACL Live

9 – Los Angeles, CA, Shrine Auditorium

13 – Oakland, CA, Paramount Theatre

14 – Oakland, CA, Paramount Theatre

17 – Seattle, WA, Paramount Theatre

20 – Chicago, IL, Auditorium Theatre

22 – Boston, MA, Wang Theatre

24 – Brooklyn, NY, Kings Theatre

25 – Brooklyn, NY, Kings Theatre

27 – New York, NY, Beacon Theater

28 – New York, NY, Beacon Theater

31 – Toronto, Ontario, Massey Hall

ABRIL

2 – Montreal, Quebec, Place des Arts

3 – Montreal, Quebec, Place des Arts

Foto de portada tomada del Facebook del artista.