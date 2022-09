En mayo Jethro Lazenby, el hijo mayor de Nick Cave, murió a los 31 años de edad, tragedia que tuvo aún más peso tomando en cuenta que es el segundo hijo que el músico pierde. Naturalmente, la música le ha ayudado a Cave a lidiar con el dolor y recientemente, habló abiertamente del tema.

Durante una charla con el New York Times, el compositor reveló cómo fue su experiencia en duelo por sus seres queridos y cómo tanto la música como sus fans le ayudaron a salir de la oscuridad. “Creo que las personas en duelo son conscientes de la fecha de caducidad de su propia miseria. Pero con respecto a Arthur y Jethro, no puedo limpiarme las manos y decir: ‘Está bien, ahora sigo adelante'”, explicó.

Respecto cómo está procesando el reciente fallecimiento de Jethro, Cave agregó: “En realidad, no sé cómo decir esto, pero sé que hay una salida. Lo aterrador de la muerte de Arthur fue que se sintió como, ‘¿cómo podría este sentimiento ser diferente?’ No quiero que todo lo que hablo y todo lo que soy gire en torno a estas pérdidas, pero me siento obligado a hacerle saber a personas en la misma situación de duelo… que hay una salida”.

Si bien las muertes de Arthur y Jethro han sido las más recientes a las que se ha enfrentado, Nick Cave aseguró que se ha enfrentado a la pérdida desde los 19 años de edad, cuando su padre falleció en un accidente automovilístico. “Estaba completamente inconsciente del efecto del dolor cuando murió mi padre. Era extraordinariamente inconsciente de todo excepto de mis propios apetitos. Cuando Arthur murió, fui arrojado al lugar más oscuro imaginable, donde era casi imposible poder ver fuera de la desesperación”, continuó.

Por ultimo, Nick Cave señaló que de alguna forma su conexión con los fans a través del sitio The Red Hand Files le ha ayudado a lidiar con el dolor y la pérdida de sus hijos: “[Mi esposa] Susie y yo, de alguna manera, logramos salir de eso y, sé que suena cursi, eso tuvo que ver con la respuesta que comencé a recibir de personas que seguían escribiéndome y diciendo, en su mayoría, ‘esto me pasó a mí, y esto es lo que te está pasando a ti, y esto es lo que puede pasar. Esto me afectó mucho’”.

“También los conciertos que hice después de eso, el cuidado de mis fans me salvó. Mi audiencia me ayudó enormemente, y cuando toco ahora, siento que eso me está devolviendo algo. Lo que estoy haciendo artísticamente es pagar por completo una deuda. Es… mi otro hijo ha muerto. Es difícil hablar de eso, pero los conciertos en sí y este acto de apoyo mutuo me salvan. La gente dice ‘¿cómo puedes irte de gira?’ Pero para mí es al revés. ¿Cómo no iba a hacerlo?”, concluyó.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.