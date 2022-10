Nick Cave ha revelado que indirectamente Chris Martin de Coldplay influyó en la creación de su reciente álbum con The Bad Seeds, Ghosteen.

En su nuevo libro junto a Seán O’Hagan, Faith, Hope and Courage, Cave confesó que cuando el vocalista de Coldplay pasó por el estudio mientras grababan Ghosteen, le dio un consejo que hizo que cambiaran completamente la canción “Waiting for you”. “Chris entró al estudio lleno de ese espíritu maníaco, extático y amante de la vida que tiene, y volaba por ahí como un maldito pinball”, dijo (vía NME).

“Chris es un tipo muy divertido, con un perverso sentido del humor, pero también es extremadamente directo. Dice su verdad, tal y como la ve, como una cuestión de principios. Es duro y no tiene miedo de decir lo que piensa”, agregó Nick Cave antes de señalar que Martin le aconsejó eliminar un “bucle industrial muy ruidoso y súper agresivo que sonaba completamente fuera de tiempo” en el track.

Según afirmó Cave, él y Warren Ellis no estaban del todo seguros de hacerle caso a Chris Martin, pero el director Andrew Dominik fue quien finalmente los convenció. “Sacamos el bucle industrial y lo que quedó fue una canción muy hermosa y vulnerable que brillaba por sí sola, una balada clásica de la vieja escuela; cruda, frágil y sin obstáculos”, concluyó.