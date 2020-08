Netflix ha revelado los detalles de su próxima producción, Once Upon a Time in Shaolin. La cual contará la historia detrás de la controvertida compra de Martin Shkreli de la única copia de un álbum de Wu-Tang Clan.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que la nueva película de Netflix estará bajo la dirección de Paul Downs Colaizzo. Mientras que el miembro de Wu-Tang Clan, RZA, se encargará de producirla junto con Plan B, compañía al mando de Brad Pitt, y el guión corrió a cargo de Ian Edelman.

En esta producción se mostrará la verdad sobre la compra que hizo Martin Shkreli por la única copia del álbum Once Upon a Time In Shaolin de Wu-Tang Clan. La cual pagó por una cantidad de dos millones de dólares y que posteriormente tuvo que regresar como parte de su condena por fraude.

Y por si no estás familiarizado con Shkreli… El hombre fue uno de los más oxidados de los Estados Unidos debido a que subió un 5,000 por ciento el precio de un medicamento mientras fungía como director ejecutivo de la farmacéutica Turing.

Hasta la fecha Martin Shkreli cumple una condena en prisión. E incluso a inicios de año se le negó una liberación anticipada y en abril pidió de nuevo su salida para continuar con una importante investigación que estaría realizando para encontrar una vacuna contra el COVID-19.

Foto de portada tomada del Facebook de Wu-Tang Clan.