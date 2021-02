Netflix estrenará este mes un nuevo documental sobre crímenes reales que sucedieron en el hotel que inspiró una de las temporadas de American Horror Story.

Este filme titulado Crime Scene: The Vanishing At The Cecil Hotel llegará a la plataforma el próximo 10 de febrero. Y como un pequeño adelanto, Netflix ya compartió el tráiler oficial.

De acuerdo con la sinopsis, el documental retratará algunos de los misteriosos casos ocurridos en el Hotel Cecil, ubicado en el centro de Los Ángeles. “El último capítulo de la os una historia de Cecil involucra la misteriosa desaparición de la estudiante universitaria Elisa Lam”, se lee.

Mientras que el tráiler nos ofrece un trasfondo del hotel conocido como “el más mortífero de Los Ángeles” e incluso en este se le escucha decir al mayordomo: “¿Hay una habitación aquí en la que no haya muerto alguien?”

El hotel fue la inspiración de la quinta temporada de American Horror Story y tal y como se menciona en la sinopsis, fue el testigo de la desaparición de la estudiante Elisa Lam, quien fue encontrada muerta dentro de un tanque de agua en el techo del hotel en 2013.

Te dejamos a continuación el tráiler oficial de Crime Scene: The Vanishing At The Cecil Hotel:

Foto de portada: Netflix/YouTube.