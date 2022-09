La interprete clásica y folk británica Laura Cannell abraza habitualmente la experimentación sin por ello abandonar su neo clasicismo. Ni falta que hace.

Su último disco es We Long to be Haunted publicado con el label Brawl Records de l cual la propia artista da cuenta con estas palabras:

“En la abrasadora ola de calor de agosto, conduje a lo largo del valle de Waveney y pasé junto a los restos chamuscados del reciente incendio de campo en Stockton. Entré en el largo camino de los terrenos de Hall donde se encuentra la iglesia y traqueteé sobre la red de ganado, pasando lentamente a los animales que se refugiaban juntos del calor bajo un solo árbol. Anhelaba que la iglesia aún estuviera fresca desde la noche anterior y vacía de gente. Dejé mi auto en el prado seco, caminé por el sendero pedregoso que bordeaba el bosque y empujé la puerta de roble y hierro para abrirla. En el interior, saludé a los nombres familiares tallados en los pisos de piedra y las paredes de mármol y comencé nuestra conversación“.

El resultado es una obra que no transpira espiritualidad sino desafío experimental.

Grabado el jueves 11 de agosto de 2022 en St Andrew’s Church Raveningham, Norfolk, Reino Unido por Laura Cannell que toca el Church Organ y Overbow Violin más field recordings de campanas y un cárabo común de su jardín.

Laura Cannell debutó en solitario Quick Sparrows over the Black Earth en 2014, disco nominado como uno de los mejores álbumes de 2014 por la revista The Wire.