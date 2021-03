Nasty Cherry anunció los detalles del lanzamiento de su nuevo EP y como adelanto estrenaron “Her Body”, canción co-escrita con Charli XCX.

Este nuevo tema, además de contar con la participación de Charli, fue producido por Yves Rothman al inicio de la cuarentena. “Nos hace sentir malas como el infierno”, comentó la banda sobre la canción en un post en Instagram.

“Her Body” formará parte del nuevo EP de Nasty Cherry titulado The Movie, el cual verá luz el próximo 2 de abril a través de Vroom Vroom Recordings. Previamente ya también habían compartido el sencillo “Lucky”.

The Movie estará conformado únicamente por cinco canciones: “Six Six Six”, “What’s The Deal”, “Her Body”, “All In My Head” y “Lucky”.

Este nuevo EP llega luego de que el año pasado Nasty Cherry nos presentara Season 2, el cual fue lanzado a través del sello discográfico de Charli XCX. Además de que también en ese año fueron parte de la serie de Netflix, I’m With The Band, en el que muestran los orígenes de la banda y su cercanía con Charli.

Te dejamos a continuación el video oficial de “Her Body” dirigido por Dana Boulos. E igual ya puedes escuchar el track en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.