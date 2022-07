La cantante es hija de Chris Joris, un destacado jazzista de Bélgica, y siempre se mantuvo bajo su sombra hasta que a los 27 años de edad decidió que ya era hora de cantar sus propias canciones y encontrar su propia voz. Naima Joris todavía se encuentra en ese proceso y apenas debutó en 2021 con un EP.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Durante todo este proceso recordó lo mucha que la impactó el documental El diablo y Daniel Johnston, justo en el momento en que ella rentó un diminuto sótano en Bruselas y estaba dispuesta a abrirse su propio camino.

Actualmente prepara lo que será su disco debut, pero antes ha decidido editar Tribute to Daniel Johnston, un EP conformado por 7 canciones tomadas del repertorio del músico norteamericano, quien tuviera una vida muy compleja debido a varias enfermedades mentales y aún así siguió adelante editando material por doquier y también ganando fama en el mundo del comic.

Naima ha querido asirse a ese espíritu indomable de Daniel y plasmarlo en su propia interpretación de canciones que trasudan vida por todos lados. Lo que demuestra, además, es que cuando las canciones poseen elementos valiosos pueden adaptarse a géneros muy distintos al original y seguir siendo muy interesantes.

Es así que se alejaron de ese indie low-fi en el que se movía Daniel Johnston y ahora son recreadas a través de una instrumentación casi minimalista, de una electrónica muy contenida y en la que Naima Joris canta con total sobriedad.

Destacan en Tribute to Daniel Johnston los nuevos tratamientos a “Story of An Artist” y el enorme tema que es “True Love Will Find You in the End”, que aquí se eleva al synth pop con enorme elegancia.

¡Que sigan los homenajes a Daniel Johnston… un artista incombustible!

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #23: así retumban las islas espaciales del deseo