Siento una avalancha del pensamiento único a través de los medios y una tendencia a imponer gustos y tendencias; el peso de una enorme máquina funcionando para que se consuma lo mismo y se elogien canciones-producto diseñadas detrás de un escritorio. Por fortuna y placer, nos quedan la disidencia y el gozo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Habiendo tanta música maravillosa y excitante, ¿para qué consumir lo que dictan las muchedumbres y la nueva Inquisición de las redes? Uno puede escapar e instalarse en un espacio propio -interior y exterior-.

La música es el viaje y viceversa; Esta vez vamos de las Islas Canarias hasta Argentina… de Japón a Austria. Nos echamos un clavado por Escandinavia y retomamos a una banda mexicana que andaba medio ausente… y hasta surge algo de reguetón deconstruido y aflamencado. ¡Denle play!

Pablo Fierro (España) “King del bongo”

Tras muchos años de foguearse en los mejores clubes del mundo, el Dj y productor nativo de las Islas Canarias debuta con Humanidad y se aplica con un latin house que tiene su lado místico y una cara fiestera… es por eso que este tema puede agradar tanto a los fans de Manu Chao como a los de Nicola Cruz, Gilles Peterson y Solomun.

Kinky (México) “Que retumbe”

Los de Monterrey espacian tanto sus apariciones que luego nos olvidamos de ellos, pero ahora nos sorprenden con Fierro -un nuevo álbum- y al explorarlo encontramos esta pieza para armar la pura fiestota. Siento que retoman la esencia de su debut y se aplican con buenas percusiones latinas y sintes potentes para calentar el dancefloor.

Babasónicos (Argentina) “By Bye” Juan Hansen Remix

Ya consolidados como veteranos ilustres del rock hispanoamericano, el grupo argentino volvió a entrar en una estupenda racha creativa y lo demuestra en el reciente Trinchera (2022); siendo que la canción ya era un éxito consumado decidieron remezclarla a través de los haceres de otra figura de largo recorrido, pero en el ámbito electrónico.

Ibibio Sound Machine (Inglaterra) “All That You Want” Joe Goddard remix

Electricity es uno de los discos más destacados del año y para ampliar su efecto, el combo británico -con raíces africanas- se une a uno de los grandes talentos de Hot Chip. El vozarrón de Eno Williams luce a plenitud y ese afrofunk digital crepita por todo el globo.

Farce (Austria) “Trophy Wife”

Desde Viena nos llega un auténtico descubrimiento; con su nuevo álbum por delante –Not To Regret-nos elevamos a través de un pop electrónico que nos recuerda a Everything But The Girl, pero con el beat subido a tope. Además, es una maravilla que ironiza sobre todas aquellas mujeres que sueñan ser una “esposa trofeo”.

Christine and the Queens (Francia) “Je te vois enfin”

Siempre será atractivo cuando el “french touch” se desparrama por todos lados y arranca con los sintetizadores ascendiendo a tope y Héloïse Letissier lo sabe de sobra y por eso se vuelca en una pieza sofisticada y elegante que resulta completamente seductora -¡como una copa de cogñac!-. Desde Nantes hasta el espacio exterior.

ELYELLA feat La La Love You (España) “Que nadie nos pare”

Se trata de una pareja que tiene una capacidad inmensa para fundir al pop con la electrónica más fiestera y desmelenada. Comenzaron pinchando, pero han pasado a ser un live act con muchísima solvencia y frescura. Aquí se acompañan de un cuarteto que ha ido en crecimiento ascendente.

Mariagrep y Ant Cosmos (España) “Modo superstar”

Algo está pasando en las Islas Canarias -en pleno Atlántico- que su escena musical está que arde; de allá procede Ant Cosmos, pertrechado en el R&b, el soul y algo de reguetón. Aquí se une a una chica gallega que está causando sensación con su mezcla de bedroom pop, trap y psicodelia. ¿Quién dice que el perreo no puede ser sofisticado y hasta sonar aflamencado?

Bronquio y 41V1L (España) “Fui a comprar a la cárcel”

De por si ambos la están rompiendo con el álbum Tercer Cielo de Rocío Márquez -¡que es una maravilla!-, pero el músico y productor Bronquio -talento de la electrónica- expande su registro y prueba con algo al que podríamos nombrar como un reguetón deconstruido. El fraseo de 41V1L le agrega sabor callejero y tiene unas palmas muy sabrosas más su toque flamenco. ¡Puro afterpop canalla!

El Combo Batanga (España) “Aji Gua Guao”

En la Península Ibérica confluyeron músicos que han tocado en proyectos como Habana abierta, Macaco y Amparanoia y decidieron montar una novena atascada de pasión por la música afroantillana, el boogaloo, funk y soul latino… algo de ello hay en un tema para disfrutar tomando un ron bien servido.

Balkan Paradise Orchestra (España) “Aux”

¡Vaya sorpresa la que nos manda Barcelona! En aquella joya del mediterráneo se formó una orquesta conformada íntegramente por mujeres e interesadas en hacer su versión de la música balcánica. ¡Desparraman garbo y encanto! Aglutinan en una sola entidad mucho talento femenino y la demostración de su solvencia técnica.

Kikagaku Moyo (Japón) “Dancing Blue”

El grupo japonés ha decidido despedirse con Kumoyo Island, pero la verdad es que lo hacen dándole al rock psicodélico por todo lo alto y aquí logran un brebaje sonoro que hasta resulta muy bailable, pero siempre con la riqueza y diversidad de los instrumentos propios de su cultura. Una mezcla contagiosa y fascinante.

José González (Suecia) “Swing” Solomun remix

Al encumbrado músico sueco le encanta su folk minimalista, pero ahora le ha dado por encargar una serie de remixes que de verdad le dan una esencia nueva a su obra. Aquí un astro inglés de la talla de Solomun se inspira en un tema ochentero de Matt Bianco para resolver con suma elegancia un estimulante tratamiento.

Donny McCaslin feat Ani DiFranco (Estados Unidos) “Blinded”

Un prestigiado jazzista norteamericano de larga e ilustre trayectoria (nació en 1966) invita a una voz igual de reconocida y reputada dentro del art rock par hacer una rareza en la carrera de ambos. Se trata de una canción que tiene efluvios de jazz, pop destartalado y pespuntes electrónicos. Es como cuando te sirven una ensalada, que resulta exótica y deliciosa.

Efterklang (Dinamarca) “Limited Memory”

Apenas el año pasado editaron el álbum Windflowers, pero el trío danés ahora tiene el EP Plexiglass, en el que incluye está preciosidad con la presencia y brillantez de la vocalista Katinka Fogh Vindelev, colaboradora habitual y quien eleva la parte emocional de una música que roza el dream pop más etéreo.

Tindersticks (Inglaterra) “Willow”

Incluso para cerrar una sesión hay piezas que calan muy profundo y esa parte emocional es característica del proyecto que Stuart A, Staples ha sostenido por más de 20 años. Por oscuro, exquisito, para esos momentos en que nos encontramos en el amanecer devastados por las pasiones y los excesos.

