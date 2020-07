Ayer por la noche, My Morning Jacket fue la banda invitada en el programa de The Tonight Show con Jimmy Fallon. En el que aprovecharon para presentarnos algo de su nuevo material discográfico The Waterfall II.

El álbum, que es una continuación de The Waterfall (2015) fue lanzado apenas el viernes pasado (10 de julio) como una sorpresa de cuarentena. Y aunque aún falta un buen rato para que estas nuevas canciones las interpreten frente a una audiencia en vivo, la banda hizo una increíble presentación virtual con Fallon.

En esta, My Morning Jacket interpretó Spinning My Wheels, tema que abre el disco. Y parece ser que cada integrante de la banda actuó su parte desde diferentes lugares, para al final juntarlo todo y dando un resultado de verdad hermoso, no sólo en cuanto a sonido, sino también visualmente.

Checa a continuación su presentación en The Tonight Show con Jimmy Fallon:

Las canciones de The Waterfall II llevaban ya guardadas cinco años porque fueron grabadas durante las sesiones de su antecesor. Inicialmente se planeaba fueran lanzadas como un disco triple, sin embargo la banda optó por mejor hacerlo por separado.

Y fue a inicios de la cuarentena que el frontman de la banda Jim James, decidió que ya era momento de desenterrarlos. Todo fue súper repentino, pero sin duda no pudimos tener mejor regalo de parte de My Morning Jacket durante estos días difíciles.

Así que si aún no has escuchado The Waterfall II, te lo dejamos acá: