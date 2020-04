Los fines de semana son una oportunidad para renovar nuestra energía y para escuchar la música nueva que se estrena cada viernes.

En la selección del día de hoy traemos un mix de sonidos, géneros y artistas, desde los multifacéticos Thundercat y Yves Tumor, hasta los debuts de Prismatic Shapes y Yaeji.

No salgas de tu casa y dale una escuchada a cada uno de estos álbumes y llena tu fin de música nueva.

Thundercat – It Is What It Is

Este es el cuarto álbum de Thundercat y está producido en conjunto con Flying Lotus, y a decir de este, es un “álbum sombrío”. El disco es una fusión de jazz, funk y exuberantes experimentos electrónicos. También podemos disfrutar de un trabajo profundo en elementos graves con percusiones y cuerdas. Las letras tienen una fuerte carga existencialista, misma que ya venía formándose desde materiales atrás. Además cuenta con colaboraciones de Kamasi Washington, Steve Lacy , Childish Gambino, Lil B , Louis Cole y el hermano de Thundercat, Ronald Bruner, Jr. Sin Olvidar que homenajea en él a un gran amigo, Mac Miller.

Escucha el álbum completo.

Yaeji – What We Drew

What We Drew o 우리 가 그려 왔던 es el primer mixtape de la compositora, productora y cantante Yaeji. Lo conforman 12 tracks de música house, beats delicados y una voz cálida y amable. Con este material, la músico coreano-estadounidense nos abre una puerta hacia su intimidad, su vulnerabilidad y los ambientes cotidianos que la rodean y la hacen ser quién es. Para ella, el mixtape “trata de la amistad, la familia, la gratitud y el apoyo, el apoyo que he sentido, que he dado y que todos compartimos”.

Escucha el álbum completo.

Prismatic Shapes – Deadbeat

Este es el álbum debut de Prismatic Shapes, proyecto de new wave/post punk de la Ciudad de México, liderado por Pedro Gopar. El material contiene 9 canciones inspiradas en el concepto de “modernidad líquida” de Bauman. Títulos como Days Of Decay o Fading Fast son ejemplos de estos conflictos con la realidad contemporánea que vive su generación cotidianamente. Deadbeat es un álbum que declara los principios sonoros de Prismatic Shapes, así como de las emociones que evocan: nostalgia, ansiedad y vacío.

Escucha el álbum completo.

Empress Of – I’m Your Empress Of

Lorely Rodríguez, mejor conocida como Empress Of lanza su tercer álbum de estudio, una mezcla de R&B, synth pop, funk y una fina producción con arreglos electrónicos que lo hacen una adictiva fórmula para reproducir una y otra vez. Este es su tercer álbum de estudio y está enfocado en el poder curativo y catártico del baile, específicamente para cuestiones del corazón. Con letras sencillas y directas, nada complejas como en su álbum debut, la cantante nos muestra esas ideas que cuando estás enamorado te dan vuelta en la cabeza como un loop.

Escucha el álbum completo.

Yves Tumor – Heaven to a Tortured Mind

Yves Tumor presenta un sofisticado álbum de avant- pop en el que trabajó desde sus elementos sonoros favoritos, el soul, el R&B, el rock y la distorsión. El álbum es un camino dialéctico entre el asco y el placer, lo bello y lo desagradable, lo atractivo y lo prohibido. Esa misma intención se percibe en los videos que han acompañado los singles que estrenó previamente. Heaven to a Tortured Mind es un álbum ecléctico y caótico, no descansa desde que inicia con Gospel For A New Century donde te coloca en una nerviosa ansiedad que sólo puede ser calmada con el resto de las canciones.

Escucha el álbum completo.

TOPS – I Feel Alive

La banda originaria de Montreal publica su cuarto álbum de estudio, un material hecho a la DIY pues fue grabado en el sótano de la tecladista Marta Cikojevic. A pesar de que siguen en el camino del indie rock, soft rock y dream pop (según los han calificado), este álbum demuestra que siguen perfeccionando su sonido y calidad, aún influenciados por la música sesentera. TOPS construyó melodías dulces y bien estructuradas, canción tras canción podemos notar cómo brilla cada instrumento. La crítica musical internacional ya lo califica como el trabajo más maduro de la banda.

Escucha el álbum completo.