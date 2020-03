Los fines de semana son una oportunidad para renovar nuestra energía y para escuchar la música nueva que se estrena cada viernes.

Dua Lipa – Future Nostalgia

Future Nostalgia es el segundo y esperado álbum de la cantante británica. Luego de escuchar Don’t Start Now, Physical y Break My heart ya nos quemaban las ganas de escucharlo completo. Con este trabajó logró conjugar los ritmos más bailables de los setenta y ochenta, el dance, el funk y hasta el synth pop, para mezclarlos con su fórmula personal de música pop, el resultado es lo que ya muchos llaman el mejor disco del año. Checa nuestra reseña. El álbum también incluye el trabajo de músicos como Ghosted, Stuart Price, Shakka, Tove Lo y samples de la canción Need You Tonight de INXS.

Dua Lipa promete más material original y detrás de escena para el 3 de abril.

Jessie Reyez – Before Love Came To Kill Us

Jessie Reyez publica hoy – ¡al fin! – su primer material en forma, antes sólo teníamos EPs y singles. Ahora la cantante colombiana-canadiense hecho mano de todas sus influencias latinas para crear un álbum salvaje y crudo que nos muestra que no sólo le está dando al rap y al R&B de la manera clásica. Reyez en es acto abridor de la más reciente gira de Billie Eilish, hay que seguirle la pista a su trabajo porque según se rumora ha trabajado con Eilish en canciones aún inéditas.

Sufjan Stevens y Lowell Brans – Aporia

Este es un álbum de familia. Seguramente para Sufjan Stevens y Lowell Brans es la representación sonora de un álbum de fotografías, ya que recordemos que Brans es el padrastro del músico. Este álbum son 21 canciones, algunas instrumentales, la mayoría basadas en el new age pero con matices electrónicos que levantan cada canción. Las canciones son cortas, incluso de menos de un minuto, pero que sin falta generan algun sentimiento: tensión emoción, paz, miedo, euforia, angustia… Descúbrelo por ti mismo.

Waxahatchee – Saint Cloud

Katie Crutchfield se inclinó hacia el clásico folk americano para configurar su nuevo álbum como Waxahatchee. Saint Cloud es un material luminoso, cálido e ideal para escuchar con el inicio de la primavera. Está lleno de melodías de voz dulces que embonan a la perfección con su guitarra acústica. Aunque es un álbum muy cómodo de escuchar no nos deja de sorprender por los arreglos con percusiones y piano que lo hacen más grato para el oído. Es el abrazo que necesitábamos para estos días de incertidumbre en el mundo.

Pearl Jam – Gigaton

Luego de 7 años, Peal Jam lanza un nuevo álbum. Gigaton vuelve a poner en la mira de la crítica a estos íconos del grunge para ver si siguen teniendo el toque o no, pero no decepcionan, este un disco intenso, con guitarras furiosas y la voz aguardientosa de Eddie Vedder que forma parte fundamental del sonido de la banda sigue intacta a pesar de los años. También experimentan un poco con preámbulos creados con sintes y para generar ambientes en algunas canciones, aun así no estorban a la distorsión que nos tienen acostumbrados a disfrutar.

Nicolás Jaar – Cenizas

Este es el segundo álbum que Nicolás Jaar edita este año, el anterior fue con Against All Logic y hoy publica Cenizas, un álbum experimental y de vanguardia. Es un caminar por paisajes mágicos y misteriosos que exploran una vez más la música avant-garde y ambient electrónica. Si no tienes la costumbre de escuchar música “oscura” posiblemente te cause mucha tensión, si no, vas a disfrutar que te lleve por los caminos que se forman después del fuego y sólo quedan las cenizas.

Little Dragon – New Me, Same Us

New Me, Same Us es como llegar a una fiesta de color, estilo y con gente que tiene grandiosos pasos de baile. Mucho dance, funk y muy poco miedo a combinar estilos latinos con la voz de Yukimi Nagano. Las percusiones también se adaptan bien a cada geografía sonora y nos regalan 11 canciones para bailar por casi una hora sin parar. Además, tienen un bonus track con Kali Uchis.

The Chats – High Risk Behaviour

El nuevo disco de The Chats es el shoot de energía positiva que te quita la ansiedad por el coronavirus. Este es el álbum debut de los australianos y la muestra de que la fe que Iggy Pop y Dave Grohl pusieron en ellos fue fundada. Este álbum tiene todos los elementos para llamar a sus miembros virtuosos pero también para hacerlos parte de la ola punk y el garage que sigue llegando a las costas del siglo XXI.

