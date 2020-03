En la última semana, It’s the End of the World as We Know It (1982) de R.E.M se convirtió en uno de los temas más representativo para la música durante la pandemia por coronavirus.

El porqué no es obvio en primer momento y es hasta risible cuando lo piensas, sin embargo, al ver el resto de las canciones que conforman la lista de canciones más escuchadas desde que se inició la cuarentena voluntaria en Estados Unidos vemos que la gente se está sumiendo en una silenciosa histeria colectiva del fin del mundo.

Otras canciones bien posicionadas en esta lista son Down With The Sickness de Disturbed y I Will Survive de Gloria Gaynor.

Un fenómeno extraño de la música más escuchada en tiempos del coronavirus son las canciones que suenas similar a “corona”, como My Sharona de The Knack y My Bologna de “Weird Al” Yankovic’s.

Algunas otras que se apegan a la temática son Corona and Lime de Shwayze, Corona de The Minutemen, Isolation de Joy Division y Quarantined de At the Drive In.

También se unen a estas listas las que simplemente llevan por título “Work From Home”, por ejemplo las de Tim Heidecker y la de Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign, que subieron sus escuchas en Estados Unidos un 66% y 11%, respectivamente.

La curiosa dinámica de las personas en cuarentena ha traído inesperados movimientos y ganancias para los artistas, y no parece ser momento para tirar por la borda estos datos. Ayudemos a los artistas y checa estas medidas que Spotify ha establecido para apoyar a los músicos en tiempos de cuarentena:

