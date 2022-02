El Festival City debutará este año con un poderoso line up en el que se incluye a la banda de rock californiana Mrs. Henry.

A través de redes sociales, el concierto queretano confirmó que el próximo 28 de mayo se realizará su primera edición con Molotov, División Minúscula y DLD de headliners. Además, Inspector, El Gran Silencio, Lng/Sht, Allison, Sabino y Sputnik también aparecen en el cartel.

Es un hecho que el line up en general trae muy buen talento y de todo tipo, pero uno de los puntos más importantes es la presencia de Mrs. Henry, ya que esta será la primera vez que los californianos visitan nuestro México lindo y querido.

Los boletos del Festival City 2022, como se ha acostumbrado en los últimos años, se venderán por etapas. El primer grupo de tickets se liberará el próximo 15 de febrero a través de e-Ticket, pero igual toda la información la puedes consultar aquí.

Esta noticia llega luego de que Mrs. Henry presentó en su natal San Diego el disco y primer acto de su ópera rock Keep on rising, el cual se tituló Act 1: The sex sells, love drugs, rock n roll society. El material incluye 11 canciones en las que se cuenta el ascenso de una banda de rock a la industria musical con un homenaje a sonidos del pasado.

Igual mantente muy al pendiente de las redes sociales de la agrupación liderada por Daniel Cervantes porque, además de su show en el Festival City, planea realizar otras actividades promocionales.

¡Nos vemos en Querétaro!

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.