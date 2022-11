Morrissey continúa con su pelea contra la prensa y ahora ha publicado un video burlándose de los críticos musicales.

Lanzado a través de Instagram, el clip muestra una versión infantil de Morrissey (o quizás simplemente un fanático del ex frontman de The Smiths) que intenta convencer a un periodista musical para que evalúe su nuevo álbum, Bonfire of teenagers. Sin embargo, el niño periodista le responde que “no necesita escuchar el disco”, ya que la “reseña ya está escrita”.

Después el pequeño Moz, sin inmutarse, interpreta un corte de “I am Veronica”, la canción de apertura de su nuevo material. La historia da un giro de 360º cuando el niño periodista se convierte en un fanático más del buen Morrissey. El video lo puedes ver dando click aquí.

En los últimos años Morrissey ha tenido una relación bastante difícil con la prensa. En 2019, acusó a The Guardian de lanzar lo que llamó una “campaña de odio” en su contra. Ese mismo año, recibió una reacción violenta por usar una insignia de For Britain durante una serie de espectáculos en vivo en los EE. UU., incluida su actuación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El ex integrante de The Smiths respondió llamando a sus críticos “vengativos y paranoicos”. “Inventar el día del juicio final de Gran Bretaña es la preocupación de los tabloides, y pueden odiarte por haber vivido”, escribió en una publicación en línea. Billy Bragg también ha condenado a Morrissey por su apoyo a la política de extrema derecha, llamando al cantante “el Oswald Mosley del pop”.