El ex frontman de The Smiths, Morrissey, ha anunciado el lanzamiento de su próximo álbum de estudio titulado Bonfire of teenagers, siendo éste el primero desde su salida del sello discográfico BMG.

Con una publicación a través de su website, el cantante reveló que su nuevo material discográfico ya fue terminado y estará conformado por un total de 11 canciones. Sin embargo, el disco aún no cuenta con una fecha oficial de estreno.

“El peor año de mi vida concluye con el mejor álbum de mi vida”, escribió Morrissey junto con el tracklist y la portada de Bonfire of teenagers. Además de que como postdata, se aclara que Moz sigue sin ser firmado y que el disco será vendido “al postor más alto (o más bajo)”.

El último álbum de estudio que Morrissey publicó fue en 2020 con I am not a dog on a chain, tan sólo unos cuantos meses antes de que fuera expulsado de su sello discográfico BMG, con quien lanzó un total de tres discos.

Checa a continuación el tracklist de Bonfire of teenagers:

1. I Am Veronica

2. Rebels Without Applause

3. Kerouac Crack

4. Ha Ha Harlem

5. I Live In Oblivion

6. Bonfire Of Teenagers

7. My Funeral

8. Diana Dors

9. I Ex-Love You

10. Sure Enough, The Telephone Rings

11. Saint In A Stained Glass Window

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.