Una vez más Morrissey se ha vuelto el tema de conversación en redes sociales. Ahora, por una canción que hizo sobre el atentado terrorista que hubo en un concierto de Ariana Grande, en Manchester.

En mayo de 2017 la ciudad ubicada al noroeste de Inglaterra sufrió uno de los momentos más devastadores de su historia, cuando al finalizar el concierto de la súper estrella pop se produjo una explosión dentro de la Manchester Arena, dejando un saldo de 22 muertos y 116 heridos. A raíz de esto, el éxito de Oasis “Don’t look back in anger” resucitó como una especie de himno para los ingleses e incluso, el mismo Liam Gallagher la interpretó en el concierto benéfico que Ariana Grande organizó, pocos días después del atentando.

Teniendo toda esta tragedia en mente es que Morrissey decidió crear una canción titulada “Bonfire of teenagers”. Si bien la melodía aún no se ha lanzado de forma oficial, el ex integrante de The Smiths la presentó en vivo durante su reciente residencia en Las Vegas, y como era de esperarse, rápidamente las críticas comenzaron a circular en redes sociales por la cruda narrativa que tiene y la “falta de empatía” de Moz con la gente de su propia ciudad natal.

“Esta canción es nueva, habla sobre el 11 de septiembre de Inglaterra… Obviamente, en la alegre Inglaterra, la mayoría de la gente no hablará de eso, pero yo lo haré”, dijo Morrissey, como introducción de la pista. “Bonfire of the teenagers” sigue la historia de una fan que va al concierto de Ariana Grande, a quien el cantante ha descrito como “vaporizada”; además, critica los momentos en los que la gente utilizó el tema de Oasis como consuelo ante la tragedia.

“And the silly people sing ‘Don’t Look Back in Anger’/ And the morons sing and sway: ‘Don’t Look Back in Anger’/ I can assure you I will look back in anger ’till the day I die”, canta Moz en el verso que parece ser, fue el que más molestó a la gente.

Escucha a continuación la canción:

Fotos de portada vía Facebook Morrissey / Facebook Ariana Grande