El ex integrante de The Smits, Morrissey, acaba de anunciar que próximamente estrenará su nuevo disco I Am Not A Dog On A Chain. Y como adelanto, compartió el primer sencillo Bobby, Don’t You Think They Know?. La canción es una colaboración con la ganadora del Grammy y leyenda del soul, Thelma Houston.

Para este siguiente album, Morrissey trabajó con el productor Joe Chicharelli, con quien ya antes había hecho equipo para cuatro de sus discos. I Am Not A Dog On A Chain fue grabado durante diferentes sesiones en el estudio La Fabrique en Saint-Remy-de-Provence, Francia, y en el Sunset Sound de Los Ángeles, California.

Acerca del nuevo disco, Chicharelli comentó:

Este es el álbum más audaz y aventurero. Él ha empujado los límites de nuevo, tanto musicalmente como líricamente. Y una vez más ha probado que como compositor y cantante, él está en su propia category. En verdad, nadie puede ser Morrissey mas que ¡Morrissey!

Este es el primer material original de Morrissey desde Low In High School lanzado en el año 2017. La fecha de estreno de I Am Not A Dog On A Chain está programada para el 20 de marzo. Ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tracklist I Am Not A Dog On A Chain:

1. Jim Jim Falls

2. Love Is On Its Way Out

3. Bobby, Don’t You Think They Know?

4. I Am Not A Dog On A Chain

5. What Kind of People Live in These Houses?

6. Knockabout World

7. Darling, I Hug A Pillow

8. Once I Saw the River Clean

9. The Truth About Ruth

10. The Secret of Music

11. My Hurling Days Are Done

Foto de portada extraída del Facebook de Morrissey.