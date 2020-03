A lo largo de nueve tracks, el álbum debut de Mild Minds está respaldado por la pulida electrónica ambiental característica del artista australiano recientemente nominado al Grammy. MOOD presenta diferentes estilos y tempos, unidos por las voces inquietantes de Benjamin David, así como baile introspectivo y el balance perfecto entre lo orgánico y lo sintético.

Este álbum llega dos años después del EP SWIM, con el que todo comenzó hace dos años cuando David tuvo una epifanía en Japón. MOOD presenta a Mild Minds en su mejor momento, audaz y brillante, expandiéndose a nuevos horizontes.

Hola Ben, ¿podrías explicar en pocas palabras lo que es Mild Minds?

Mild Minds es un proyecto bastante nuevo para mí, nació de la emoción de hacer música sin expectativas.

Has estado detrás de una gran cantidad de proyectos. ¿Qué te impulsó a lanzar Mild Minds y qué esperas lograr con el proyecto?

En algún momento a principios de 2017, mi mentalidad hacia la música comenzó a cambiar. Otro proyecto en el que participé acababa de lanzar un EP, con un sonido muy detallado que requería mucho trabajo y tiempo. Con Mild Minds, quería volver a las raíces de lo que me gustaba de la música cuando comencé. Me atrajo la capacidad de hacer algo fácil e inocentemente, sin tener que cumplir con las expectativas de los proyectos más grandes. No quería intentar escribir singles esta vez. La parte más emocionante fue tocar con herramientas y sintetizadores que no había usado antes, así como escuchar música que había evitado. La inspiración fue bastante real e inmediata.

Siempre estás experimentando nuevos sonidos. ¿Qué tan importante es para ti no te quedarte inmerso en un solo género?

Creo que cuanto más rápido un artista pueda encontrar su propio sonido, mejor. Así que siempre he sentido que reunir varios géneros es una forma de hacerlo.

¿Qué significa MOOD para ti y cómo te sientes al lanzarlo?

Bueno, es mi primer álbum, por lo que representa el proyecto como un todo, porque así fue como comenzó, esencialmente. Hice la mayor parte del álbum antes de lanzar el EP (SWIM) que lancé hace aproximadamente un año. Personalmente, representa abrir mi mente un poco más. He hecho música durante mucho tiempo, pero siempre ha estado atascado en mundos específicos y ha tenido que apaciguar a ciertos fanáticos, gerentes o miembros de la banda. Así que esto se trataba de detener los bloqueos de carreteras auto saboteados, que todos hacemos sin importar lo que sea nuestra vida.

¿Así que terminaste MOOD mientras trabajabas en SWIM?

Mucho de esto se hizo después; se hizo alrededor de 2017, principalmente durante seis meses. Es ridículo porque la mayor parte estaba allí y de alguna manera todavía tardó dos años en salir. Las diferencias que puede escuchar entre esas versiones terminadas y no terminadas no serían muchas.

¿Sentiste resultado final fue el tipo de música que querías hacer durante mucho tiempo?

No necesariamente el tipo de música que había querido hacer estilísticamente o algo así. Más bien el tipo de música que probablemente quería hacer en términos de la forma en que la creé. Quizá es más la forma en que debería haber estado haciendo música, supongo. Y la forma en que probablemente todos deberían.

Con respecto a “Walls”, leí que mencionaste que es una canción tanto política como personal, ¿puedes contarme más sobre eso?

Realmente no hubo ninguna intención importante de colaborar con nadie en esa pista. Se lo mostré a Boats y él comenzó a cantar. Tiene una voz muy profunda, pero la forma en que canta es menos estructurada, por lo que fue como romper dos mundos un poco.

Más allá de eso, su perspectiva era muy política y quería tener este himno por la situación política en la que nos encontramos en este momento. Me refiero a nivel internacional pero también hablando específicamente de los muros fronterizos. No me gusta que las cosas políticas estén tan presentes; de hecho, me gusta que la música sea un escapismo, que me aleje de los problemas actuales. Entonces se nos ocurrió la idea de tener ambos significados en la letra. La estaba cantando de una manera y él lo estaba cantando de otra manera. La mía era más del lado de la relación, de construir muros entre las personas.

¿Cómo fue trabajar con Boats?

Fue un poco más difícil en términos del proceso de grabación, porque el objetivo de este proyecto era ser rápido. Trabajar con la voz de otra persona y teniendo que descubrir qué están tratando de hacer con armonías y cosas así, pasamos semanas reuniendo las voces ásperas. A diferencia de las otras canciones, que podrían haberse hecho en dos días. Así que realmente saqué esa canción por un tiempo y no pude hacer que sonara como quería, lo que probablemente también sea diferente a cómo él quería. El proceso de colaboración en este proyecto puede interferir un poco con la creatividad, pero finalmente, no pude cantar esa canción y no hay forma de que suene así sin él. Supongo que es la belleza de la colaboración y sus consecuencias.

¿Cuándo comenzaste a escuchar música electrónica?

Probablemente cuando tenía 14 años. Ese fue el comienzo de los programas de computadora que venían con bucles y luego aprendí a hacer mis propios bucles. Pero fue divertido crear cosas. En la primaria quieres tomar clases divertidas, ¿verdad? Era algo a lo que naturalmente gravitaba y siempre me interesó el aspecto técnico de las cosas, así que eso jugó un papel importante.

Me gustaba mucho la música electrónica. No cuando tenía 13, 14 años, un adolescente angustiado, donde el rock era más importante en ese momento, como Limp Bizkit y cosas así. Pero tan pronto como descubrí buena música electrónica, definitivamente hice el cambio. Parecía que podría ser mucho más creativo y más, casi, influenciado por el diseño.