Mogwai ha anunciado un concierto transmitido en vivo como parte del lanzamiento de su próximo álbum As The Love Continues. Los fanáticos tendrán la oportunidad de escuchar el nuevo álbum casi una semana antes de su lanzamiento oficial.

Después de su disco Every Country’s Sun de 2017, el disco de 11 canciones llegará el 19 de febrero de 2021 a través del sello de la banda Rock Action Ahora, Mogwai recurrió a las redes sociales para compartir detalles de una “presentación en vivo mundial” dirigida por su viejo colaborador Antony Crook.

Filmado en el tranvía de Glasgow, el concierto saldrá al aire el sábado 13 de febrero a las 8 pm GMT. Será la “primera oportunidad para los fans de escuchar nuestro nuevo álbum en su totalidad” antes de su lanzamiento seis días después, dijo la banda en un comunicado.

Tras compartir los detalles de As The Love Continues en octubre, Mogwai ofreció un primer vistazo del álbum con el sencillo “Dry Fantasy”. Otros títulos de canciones del proyecto incluyen “Here We, Here We, Here We Go Forever”, “Pat Stains”, “Fuck Off Money” y “Supposedly, We Were Nightmares”.

¡Mogwai regresa con nuevo disco!

El álbum fue grabado en Worcestershire con el productor Dave Fridmann mientras la pandemia por coronavirus de desarrollaba, luego de que los planes de grabar en los Estados Unidos fueran descartados debido a las restricciones de viaje. Los boletos para el livestream están disponibles aquí por $363.86 pesos.

Horarios de transmisión:

REINO UNIDO / EUROPA

Sábado 13 de febrero – 20:00 GMT / 21:00 CET

AMÉRICA DEL NORTE / CENTRAL / DEL SUR

Sábado 13 de febrero – 6pm PST / 8pm CST / 9pm EST

ASIA / AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA

Domingo 14 de febrero – 6pm JST / 8pm AEDT / 10pm NZDT

Foto tomada de Instagram