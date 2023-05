Miya Folick ante la sensación de ser “una pinche cucaracha”

Es cosa de remontarse a mayo del 2021, cuando la californiana Miya Folick manejaba de regreso a su casa tras de visitar a un amigo y durante el trayecto –algo tan típico de aquellos lares- retomó esa sensación de sentirte golpeado por la vida… como una pinche cucaracha… y así fue como surgió la canción.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora convierte a “Cockroach” en un sencillo de anticipo de lo que será un segundo álbum, programado para aparecer el 26 de mayo –ya muy pronto- y que llevará por título Roch; una obra cobijada por el sello Nettwerk.

“Cockroach”, que comienza con una sutil base de teclado y la voz casi desnuda de Miya Folick después agrega una poderosa batería que le da personalidad a un ejercicio de ir acumulando voces… hay una sutil melodía en el fondo que se convierte casi en un mantra.

Este tema se suma a otros que han precedido a Roch, como lo son “So Clear, Mommy” y “Get Out of My House” y que nos hablan de una artista inquieta a la que le gusta desfilar entre la experimentación y un lado popero.

De aquel trayecto automovilístico Miya Folick recupera su brote compositivo: “sentía que había pasado los últimos años levantándome una y otra vez después de ser golpeada por la vida y circunstancias fuera de mi control. Llegué a casa y rápidamente hice una demo de la melodía con las partes de teclado y la línea de guitarra. Pensé que sería un interesante interludio o introducción para el disco, pero se convirtió en algo mucho más poderoso”.

