Hace ya más de un año que se anunció la creación de una película biográfica de David Bowie. Y tras una larga espera, por fin nos compartieron el primer adelanto de la cinta que llevará por nombre Stardust, escrita y dirigida por Gabriel Range.

La idea que se tenía en mente era estrenar la cinta esta semana durante el Tribeca FilmFestival, cosa que evidentemente no se pudo llevar a cabo por la pandemia de Coronavirus. Sin embargo, según indica un medio, los organizadores decidieron lanzar la película a través de un portal online privado. Y acaban de compartir el primer adelanto.

Stardust narrará la historia de David Bowie en su primer viaje a America en 1971 y el nacimiento de su famoso alter ego Ziggy Stardust. Durante este nuevo clip, justo se puede ver el momento en el que Bowie, interpretado por Johnny Flynn, y Ron Oberman, un publicista de Mercury Records interpretado por Marc Maron, discuten sobre el panorama del músico. “Yo creo que serás la estrella más grande en América”, le dice Oberman.

Acerca de esta nueva película, Gabriel comentó:

Me propuse hacer una película sobre lo que hace que alguien se convierta en un artista; lo que realmente los impulsa a hacer su arte. Ese alguien es David Bowie, un hombre del que solemos pensar como la estrella en la que se convirtió o como uno de sus alter egos: Ziggy Stardust, Aladdin Sane, The Thin White Duke. Alguien que sólo vi a la distancia, detrás de una máscara; una presencia divina y alienígena. Incluso en su muerte perfecta en coreografíada no parecía un ser humano real.