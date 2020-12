En los últimos meses Miley Cyrus nos ha dejado boquiabiertos con la serie de covers de canciones de rock que nos ha presentado. Y ahora ya también sumó a la lista uno de Hole.

Este nuevo cover fue del éxito de Courtney Love y compañía, “Doll Parts”, lanzado en 1994 como sencillo de su segundo álbum de estudio, Love Through This. Y su interpretación, Miley la realizó durante su reciente aparición en el programa Howard Stern Show.

Sin embargo, antes de que Miley Cyrus comenzara a cantar, Stern le preguntó si Courtney Love había escuchado esta interpretación, a lo que ella contestó: “No, nadie nunca me ha escuchado hacerla. Yo no me había escuchado hasta ayer.”

La versión de Cyrus de “Doll Parts” no cambia mucho. El ritmo se mantiene de la misma forma y bueno, siendo sinceros, la cantante le da batalla a Love y sin duda alguna es de los mejores covers que Miley ha realizado últimamente.

Miley Cyrus no ha dejado de ganarse el cariño y admiración de grandes leyendas del rock gracias a esta serie de covers que ha estado haciendo. Incluso Debbie Harry le aplaudió el que se haya adueñado de “Heart Of Glass” de Blondie.

Otras canciones que ha interpretado ha sido “Zombie” de The Cranberries, “Boys Don’t Cry” de The Cure, “Take It To The Limit” de Eagles y “Last Christmas” de Wham! Además de que hace apenas una semana lanzó su nuevo álbum Plastic Hearts, el cual ha tenido muy buenas críticas.