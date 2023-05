Miley Cyrus reveló que no quiere hacer más tours

En una reciente entrevista para British Vogue, Miley Cyrus admitió que no se siente a gusto con la idea de realizar enormes tours y presentarse ante cientos de fans. Aunque como tal la cantante no dijo que ya nunca volverá a subir a grandes escenarios, al menos con su nuevo disco no hay planes para salir de gira.

“Ha pasado un minuto”, reconoció Miley Cyrus sobre la pausa que se tomó de los shows en vivo, antes de reflexionar sobre su último concierto con la gira mundial Bangerz de 2014. “Lo miré más como una pregunta. Y no puedo. No sólo ‘no puedo’, porque ‘no puedo’ por mi capacidad, sino por mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o satisfacción de alguien más que no sea el mío?”, comentó.

Después, la cantante compartió su preferencia por actuar para audiencias íntimas compuestas por su familia, amigos y equipo sobre las hordas de Smilers. “Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad… Tampoco es natural. Es tan aislado porque si estás frente a 100.000 personas, entonces estás solo”, explicó.

Después de que concluyó el Bangerz Tour, Miley Cyrus solamente ha realizado una gira más en compañía Wayne Coyne y Dead Petz. Aunque en los últimos años también hizo apariciones en diferentes festivales, incluido el Corona Capital del año pasado.