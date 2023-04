Miley Cyrus podría tener un alter ego

El pasado 10 de marzo, Miley Cyrus regresó a la música con su octavo álbum de estudio Endless summer vacation, el cual en gran medida aborda su divorcio y cómo renació tras ello. Sin embargo, mientras todos los fans ponían toda su atención en este disco, ese mismo día la misteriosa artista Clara Pierce, que tan sólo tiene 244 oyentes mensuales, publicó en plataformas de streaming una colección de canciones titulada Down with me.

Pareciera que Pierce no tiene nada que ver con Cyrus, pero algunos fans ya se dieron a la tarea de hacer un análisis profundo y hay pistas que dicen que se trata de un alter ego de la ex estrella de Disney. De acuerdo con algunas teorías compartidas en TikTok, Down with me podría ser She is Miley Cyrus, un álbum que Miley perdió en el incendio de su casa en Malibú, del cual entre 2018 y 2020 llegaron a filtrarse piezas.

La primera prueba, y la más obvia, de que Clara Pierce es en realidad Miley, es el timbre vocal. Pero a esto se le ha sumado que algunas canciones de Down with me retoman versos de la música filtrada de She is Miley Cyrus.El ejemplo más claro es “At least I can say that I tried”, canción del disco de Pierce que incluye un verso de “Been through this”, tema de Cyrus que se filtró en julio de 2020 y que presuntamente era una colaboración con el fallecido rapero Juice WRLD.

Después de que se hiciera viral la teoría, el disco de Clara Pierce desapareció misteriosamente de todas las plataformas de streaming, mientras que los vídeos de TikTok y YouTube que contenían su música han sido retirados por derechos de autor. Además, nadie ha salido a reclamar Down with me ni ha desmentir los rumores, aunque también hay personas que creen que se trata de un material generado mediante Inteligencia Artificial, como lo que se ha hecho con artistas como The Weeknd y Drake.