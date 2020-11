Recientemente Miley Cyrus estuvo dando su punto de vista respecto al tema del coronavirus, diciendo que para ella la pandemia ha creado más división dentro de la sociedad.

Este tema la cantante pop lo abordó durante una charla que tuvo en Skavlan, un programa televisivo originario de Noruega-Suecia. Ahí, Miley Cyrus fue cuestionada sobre si estaba de acuerdo con la opinión de Madonna de que COVID-19 era “un gran ecualizador”.

“No estoy de acuerdo con eso”, respondió. “Creo que hemos visto más división recientemente de lo que yo en mi vida, sólo porque realmente estamos entendiendo la división entre raza y riqueza, y esa riqueza y salud en realidad pueden ser lo mismo.”

Y agregó: “Creo que eso está increíblemente mal y por eso nuestra elección es tan importante. Así que no, no creo que COVID hay sido un ecualizador de ninguna manera.”

Te dejamos a continuación la entrevista completa:

Igual no olives que este mes, para ser más exactos el día 27, Miley Cyrus lanzará su nuevo material discográfico, Plastic Hearts. Ya anteriormente habíamos podido escuchar un adelanto con su gran sencillo “Midnight Sky”.

Además de que también nos ha deleitado con una serie de covers a legendarias canciones como “Heart Of Glass” de Blondie, “Zombie” de The Cranberries y “Boys Don’t Cry” de The Cure. Todos la verdad siendo un rotundo éxito.

Así que no dejes de seguirle la pista que seguro pronto se vienen otras grandes sorpresas.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.