Cuando creímos que ya lo habíamos visto todo… Mike Tyson anuncia que se enfrentará a un imponente tiburón blanco como parte de la semana anual del tiburón de Discovery Channel.

Este evento se ha realizado cada año desde 1998 y se caracteriza por dedicar su programación durante una semana completa a estas criaturas marinas. Para este especial cuentan con la participación de una celebridad y este año el elegido fue el ex boxeador.

La batalla nombrada Tyson v Jaws: Rumble on the Reef fue anunciada con un cómico teaser. Mientras que a través de un comunicado, Mike explicó:

Asumí este desafío para superar los temores con los que todavía tengo que lidiar en mi vida. Comparo esto con el superar mi miedo a regresar al ring a los 54 años. De esta experiencia en la semana del tiburón aprendí que, sea lo que sea que me intimide, todavía puedo enfrentar el desafío de superar cualquier cosa que me impida cumplir mi misión en la vida de alcanzar mi máximo potencial y acercarme a Dios.

La Tyson v Jaws: Rumble on the Reef será transmitida a través de Discovery Channel el próximo 9 de agosto. Toda la información sobre la Semana del Tiburón la puedes consultar dando click aquí.

Te dejamos acá el teaser de la imperdible batalla de Mike Tyson contra el tiburón blanco:

Who you got in @MikeTyson vs. Jaws?

The heavyweight champ joins #SharkWeek August 9 on @Discovery. pic.twitter.com/Ffq6IkRlY9

— Shark Week (@SharkWeek) July 15, 2020