La artista Leslie Garcia está detrás del alias Microhm, y ha ganado un lugar en la escena electrónica experimental, no solo en nuestro país a nivel Hispanoamérica, gracias a su labor como artista sonora y desarrolladora de proyectos de arte electrónico y medios digitales.

Su más reciente lanzamiento se titula Lost In Elastic Time, este reúne influencias de la electrónica experimental, el drone y el ambient para crear una experiencia cinemática que busca llevar a los oyentes a un viaje dentro de sí mismos y fue grabado en vivo con una configuración de sintetizadores analógicos

El EP arranca con ‘Forgive All The Mistakes‘ una pieza basada en capaz de texturas suaves y melodías kilométricas que te envuelven en una ensoñación hipnótica, para abrirle paso a ‘Emerging from the Depths‘ una pieza que a través de bajas frecuencias marca una cadencia que le da un ritmo a este segundo acto del EP que se siente más acelerado debido a estos sonidos percutivos. Finalmente ‘The Swing of Consciousness‘ amalgama los mejores elementos de las dos primeras piezas para dar un cierre consistente a esta trilogía de canciones inmersivas perfectas para trabajar, leer o incluso meditar.

Lost In Elastic Time by Microhm

Sin duda estamos frente a una nueva era del ambient, que en tiempos futuros tendrá una explosión en públicos gracias a la labor de productoras como Microhm o Amina Cyu.

