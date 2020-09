El frontman de Rolling Stones, Mick Jagger, reveló que no estaba interesado en lanzar tres de las canciones sacadas de los archivos de la banda porque para él “eran terribles”.

Durante una reciente entrevista que Mick Jagger tuvo con The Sunday Times, el músico admitió que en un inicio las canciones “Criss Cross, “All The Rage” y su featuring con Jimmy Page “Scarlet” no le agradaron y no quería que fueran incluidas en la nueva versión de Goats Head Soup que están por lanzar.

Según lo mencionó Mick Jagger, los tracks fueron descubiertos por gente de Universal Music Group en los archivos de la banda. Y narra:

Ellos dijeron: ‘Hemos encontrado estas tres canciones’. Y yo dije: ‘Todos son terribles’. Esa es siempre mi reacción inicial, ‘¡todos son inútiles!’. Quiero decir, en realidad siempre me gustaron las canciones, pero no estaban terminadas.

Al final, Mick Jagger cambió de opinión cuando se dio cuenta de que el grupo podía arreglar las imperfecciones y poner las canciones a la altura:

Sonoramente, todavía suenan como si se hubieran grabado en ese entonces, incluso si no fuera perfecto. Pudieron hacer que sonaran un poco mejor de lo que lo hicieron. Pero creo que estas tres canciones están a la altura del resto de canciones en este disco.

Las tres canciones originalmente fueron grabadas durante las sesiones que tuvo Rolling Stones para Goats Head Soup en 1973. Sin embargo, terminaron no siendo incluidas en el álbum.

Y ahora formarán parte de la nueva versión, Goats Head Soup 2020, como bonus tracks. Éste disco será lanzado el próximo viernes 4 de septiembre y también traerá colaboraciones con The Killers y The War On Drugs.

