Mick Jagger revelo que hay detrás de su decisión por ya no querer seguir escribiendo sus memorias, dejando su proyecto de una autobiografía a medias.

El frontman de Rolling Stones tuvo una entrevista en BBC 6 music news por motivo de su nueva canción que lanzo en colaboración con Dave Grohl, aprovechando el momento se le pregunto que había sucedido con sus memorias y porque dejo de escribirlas; a lo que Mick dio la siguiente explicación:

“Si quieres escribir una autobiografía, este no es un proceso que puedas hacer en una semana; te cuesta mucho. Se necesita revivir emociones, revivir amistades; revivir altibajos, no fue lo más agradable, para ser honesto”, y agregó: “Todo fue simplemente aburrido y perturbador, y realmente no hubo tantos altibajos.”

“Así que dije ‘No puedo molestarme con esto’, le devolví el dinero a mi editor y le dije que lo haría otro día. Ese fue el final. Creo que más tarde dije algo estúpido como que lo había escrito y no podía recordar nada de eso, pero en realidad no fue eso: simplemente no disfruté el proceso”.

En 2017, el escritor John Blake se adjudico tener una copia de este material sin terminar y lo describía como una obra maestra, sin embargo Jagger comentó años atrás que cualquiera que quisiera saber sobre su historia simplemente podía ir y checarlo en Wikipedia.

Crédito foto de portada: Instagram Mick Jagger