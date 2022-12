Una relación con una mujer de malvados sentimientos le dejó una novela y una infancia envuelta en la religión le dejó al músico de Memphis muchas tribulaciones y pensamientos encontrados. Luego, Micah P. Hinson se perdió en el abismo de los excesos y desde allí sacó canciones adoloridas que rodean a su halo de malditud.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se les ha ido arreglado para sacar adelante a una carrera algo azarosa en términos mediáticos, pero llena de piezas conocedoras del dolor humano y extremadamente reflexivas. No le gusta hacer las cosas de modo convencional y pareciera que vive atrapado en el pasado.

Micah P. Hinson es un cantautor apasionado del sonido vintage y una vez más se regodea en ello al presentar I Lie Yo You, un nuevo álbum grabado sin parar durante cinco días completos en un pequeño estudio localizado en el pequeño pueblo de Irpina, al sur de Italia.

Muy al estilo de Jack Kerouac al escribir En el camino, Hinson entró en un frenesí creativo y no paró hasta tener los temas suficientes para un disco y ahora edita 11 canciones que ya nos están calando hasta los recovecos del alma; ahí están “Ignore The Days”, la impecable “People” y “Carelessly” como evidencia.

Quizá el punto de inflexión alrededor de I Lie To You sea la presencia del productor Alessandro Asso Stefana, una figura que ha colaborado con figuras de la talla de Pj Harvey, Mike Patton y Vinicio Capossela.

Junto a un técnico que ama tanto como él la parte análoga de la grabación es que ha preparado dardos tan envenenados como “Find Your Way Out” y “What Does It Matter Now”; hay que decir que se trata también de un músico muy respetado por sus colegas que no sólo ponderan como escapó de las sombras existenciales sino su finura a la hora de componer.

Ahí están “Wasted Days And Wasted Nights” y “500 miles” para atestiguar como es que asimila la herencia de Johnny Cash mientras anda por su propia senda. I Lie To You ofrece canciones con arreglos muy discretos y precisos con los que deja en claro que quien se adentre en la música de Micah P. Hinson saldrá altamente recompensado; aquí está el drama humano vuelto canciones.

