Como parte de su Vinyl Club, Metallica ha lanzado un especial vinil de covers de Soundgarden que tiene como fin rendirle tributo al fallecido Chris Cornell.

El lanzamiento incluye los covers que la banda interpretó de “All your lies” y “Head injury”, canciones que aparecieron en el disco Ultramega OK publicado por Cornell y compañía en 1988, durante su presentación en el concierto tributo I am the highway Chris Cornell de 2019.

Además, el proyecto llegó junto con un conmovedor mensaje de parte de Lars Ulrich, baterista de Metallica, que dice lo siguiente: “Gracias por tu esencia, gracias por tus palabras, por tus pensamientos… Gracias por los shows, gracias por los buenos momentos, por estar ahí… y gracias, junto con tus compañeros de banda, por darnos algo que nos inspiró, nos emocionó, que significó algo, que nos conmovió y que no sólo nos hizo creer en las posibilidades, sino que también nos excitó”.

“Que honor haberte conocido, haber compartido el escenario contigo y haber creado recuerdos de otro nivel y, en última instancia, habernos incluido en la celebración de tu vida en Los Ángeles, lo que nos permitió la oportunidad de compartir con el mundo cuánto significó para nosotros tu música y tu brillo”, agregó.

Metallica tribute to Chris Cornell fue producido y llevado a vinil por Greg Fidelman. Mientras que el artwork, el cual presenta una clara referencia a la portada de Hardwired… to self-destruct de Metallica con las caras de James Hetfield y compañía formando el rostro de Chris Cornell, fue diseñado por Jeff Ament de Pearl Jam.

Como era de esperarse, este bello detalle que la agrupación tuvo llamó de inmediato la atención de la familia de Cornell, quienes en Instagram compartieron un par de mensajes agradeciéndoles.

El vinil ya se encuentra a la venta dando click aquí.

Fotos de portada vía Facebook Metallica / Facebook Chris Cornell.