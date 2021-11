TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Vaya que el viaje del bajista norteamericano Mikey Coltun, que realizó hasta Niamey, una ciudad de Niger, para encontrarse con los compañeros con los que grabó un disco, que terminó por llamarse Afrique Victime, del proyecto encabezado por el guitarrista touareg Mdou Moctar, resultó más que fructífero.

Coltun conforma la agrupación de apoyo junto a Ahmoudou Madassane y Souleymane Ibrahim; como cuarteto registraron Afrique Victime (que finalmente se editó en junio), donde además de mostrar su virtuosismo, representó la llegada del gran músico africano al legendario sello indie, Matador Records.

De aquella incursión del pasado invierno, Mdou Moctar ha derivado varias producciones complementarias, entre ellas un documental, un concierto en el formato Tiny Desk (desde casa), otra más nombrado Live in Niamey, Niger y ahora una sesión llamada Live at the Niger River.

En aquella ocasión, los músicos fueron hasta la orilla al tercer río más largo del continente -después del Nilo y el Congo-, ya que se trataba de un escenario magnífico para recrear su arte en un entorno natural. En la nueva entrega aparece Mdou Moctar tocando al momento al amanecer, al lado de una fogata y con una olla de té lista para ser bebida y reconfortar cuerpo y alma.

Live at the Niger River está conformado por 4 piezas – “Tala Tannam,” “Bissmilahi Atagh,” “Ya Habibti,” y “Chismiten”- que despliegan su belleza y espiritualidad hasta lograr que el audiovisual sea una experiencia plena y subyugante.

Tras de su aparición, Mikey Coltun ha contado una parte de tan fascinante momento: “Mdou decidió dormir en el lugar con el equipo para que no se robaran nada. El resto de nosotros nos despertamos la mañana siguiente a las 4am, nos subimos al coche, fuimos por un desayuno en la panadería y manejamos a la locación… -al llegar- montamos todo rápidamente ya que no queríamos perdernos la salida del sol… en cuanto empezamos a tocar “Tala Tannam” el sol salió y dos pájaros del Sahara, el cuervo bicolor, el símbolo de Mdou Moctar, volaron arriba de nosotros”.

Y ahí no pararon los invitados especiales en Live at the Niger River, pues a la mitad de la sesión, se acercó una manada de cabras que aparecieron como de la nada y se detuvieron a escuchar por un momento para luego retomar su camino.

Mdou Moctar nació en Agadez, Níger, por lo que conoce de sobra la belleza de la región y quiso plasmarla en una sesión rivereña que muestra una austera versión en cuanto a instrumentación, pero muy rica en cuanto a los sentimientos que provoca. Es así como el blues del desierto, que surgió de la manera en que los Touareg (un pueblo nómada) tocan la guitarra eléctrica, llegó hasta el río Niger para desperdigar su magia.

También te puede interesar: https://marvin.com.mx/jonsi-fascinacion-por-la-obsidiana/