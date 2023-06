Matt Shultz de Cage The Elephant se declara culpable de posesión de armas

A inicios de año, el frontman de Cage The Elephant fue arrestado en la ciudad de Nueva York por poseer dos pistolas cargadas de manera ilícita. Matt Shultz recibió tres cargos por posesión criminal de armas de fuego y, según informó hoy The New York Post, el cantante acaba de firmar un acuerdo de culpabilidad que evitará que pase tiempo en la cárcel.

El juez de la Suprema Corte de Manhattan, Cori Weston, le explicó a Matt Shultz que “no debe meterse en problemas durante un año” y tendrá que presentarse a todas sus citas en la corte según los términos del acuerdo. Luego, podrá retirar las declaraciones de culpabilidad por los dos cargos de delitos graves y recibir una libertad condicional de un año por un cargo de delito menor. Sin embargo, si el cantante no sigue los términos, enfrentará hasta siete años tras las rejas.

Matt Shultz fue arrestado el 5 de enero en el Bowery Hotel de la ciudad de Nueva York, luego de que un día antes un empleado supuestamente lo vio portando una pistola en un baño público de la planta baja. Los fiscales afirman que el integrante de Cage The Elephant parecía ebrio y que cuando la policía apareció en su habitación de hotel, encontraron dos pistolas cargadas y 11 fotos Polaroid de las armas.

Tras el arresto, el abogado de Shultz, Sanford Talkin, le dijo a un juez que las armas habían sido compradas legalmente y registradas a su nombre, sólo que no en Nueva York.