Matt Healy responde a las críticas de los swifties por la controversia con Ice Spice

Desde que se descubrió el romance entre Healy y Taylor Swift, las redes sociales se han vuelto locas pues algunos swifties están de acuerdo con la relación y otros no tanto debido a la mala reputación que tiene el cantante de The 1975. Pero la situación se puso todavía más tensa tras el estreno del remix de “Karma”, para el cual Swift colaboró con Ice Spice.

Para poner contexto… a inicios de año, Matt Healy apareció en un episodio del podcast The Adam Friedlandshow, donde estuvo presente en una charla en la que el presentador Friedland y el productor Nick Mullen debatieron el origen ético de Ice Spice, criticaron su apariencia con comentarios racistas y en general, se burlaron de ella.

A pesar de que el episodio fue eliminado tiempo después, con los rumores de la relación entre Healy y Taylor Swift el tema regresó a la mesa de debate. Pero mientras esto sucedía, Swift sorprendió a sus fans con una colaboración con Ice Spice, desatando teorías que señalan que esto fue un plan para salir libre de la polémica de su supuesto novio.

Sin embargo, todo este drama parece que no le quita el sueño a Healy, ya que en una reciente entrevista con The New Yorker dijo lo siguiente: “En realidad no importa. Nadie está sentado en la noche desplomado frente a su computadora, y su novio viene y dice ‘¿qué pasa, cariño?’ Y ella le responde ‘es sólo esta cosa con Matty Healy’. Eso no sucede”.

Cuando Tolentino opinó que tal vez su política personal sí importa, Matt Healy contestó: “Si es así, o estás engañado o eres, lo siento, un mentiroso. O estás mintiendo al decir que estás herido, o estás un poco loco por estar herido. Es sólo gente que dice ‘oh, hay algo malo allí, déjame acercarme lo más posible para que puedas ver lo bueno que soy’. Y quiero que hagan eso, porque están demostrando algo de nivel básico”.

Lo cierto es que después de que se hizo público su romance con Taylor Swift, los streams de The 1975 se han disparado.