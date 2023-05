Taylor Swift estrena remix de “Karma” con Ice Spice

Ayer por la noche, Taylor Swift compartió una nueva versión de su más reciente disco Midnights, la cual nombró The til dawn edition. Entre las novedades que presenta esta edición destaca un remix de “Karma” en el que vemos a la cantautora unir fuerzas por primera vez con la rapera Ice Spice.

Hablando sobre cómo fue trabajar con la rapera, en un video para Spotify, Taylor Swift explicó: “Colaborar con Ice Spice para ‘Karma’ fue una de las cosas más naturales. Ella se acercó a mí a través de su equipo. Ellos dijeron algo así como ‘hey, Ice ha sido una gran seguidora de Taylor desde que era niña y nos gustaría realizar una colaboración’”.

“Yo estuve escuchando su música sin parar mientras me preparaba para mi tour. Escuchaba a Ice Spiceconstantemente. Así que inmediatamente conseguí su número telefónico y le dije ‘hey, ¿te gustaría hacer tu propia versión de Karma? ¿Te identificas con este tema?’ Y sin pensarlo, aceptó. Conocerla ha sido algo muy especial, porque estoy encantada con ella. En mi opinión, es alguien a quien hay que tener en el radar […] Es mi nueva artista favorita y me siento honrada de poder trabajar con ella”, agregó.

Midnights (The til dawn edition) tambien incluye una nueva canción titulada “Hits different” y una versión alterna de “Snow on the beach”, su colaboración con Lana Del Rey, en la que a petición de los fans, Lana tiene más participación.

El álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales.