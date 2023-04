Drake reacciona a la versión de “Munch” de Ice Spice que IA generó con su voz

Recientemente comenzó a circular en internet una grabación generada por Inteligencia Artificial en la que se escucha la voz de Drake rapeando el éxito “Munch” de Ice Spice. El tema se hizo ran viral que llegó a los oídos del rapero canadiense, quien a través de redes sociales compartió su opinión al respecto.

Lamentablemente la reacción de Drizzy no fue tan amigable, ya que con un post en IG Stories, básicamente le declaró la guerra a la Inteligencia Artificial. “Esta es la última gota de IA”, escribió sobre la captura de pantalla de un artículo que habla de la grabación y la reciente petición de Universal Music para que los principales servicios de streaming bloqueen servicios de Inteligencia Artificial de sus plataformas.

La petición de Universal Music Group fue lanzada a través de un artículo de The Financial Times, donde exigen a compañías como Spotify, Tidal y Apple Music que bloqueen “los servicios de inteligencia artificial para que no extraigan melodías y letras de sus canciones con derechos de autor”, lo que incluye material de artistas como Kendrick Lamar, BTS, Olivia Rodrigo, Nirvana, Ariana Grande y más.

“Las canciones generadas por IA han estado apareciendo en los servicios de transmisión y UMG ha estado enviando solicitudes de eliminación”, dijo una persona familiarizada con el asunto. “No dudaremos en tomar medidas para proteger nuestros derechos y los de nuestros artistas”, escribió UMG a las plataformas, según informó TFT.

“Esta próxima generación de tecnología plantea problemas importantes. Gran parte de [IA generativa] está entrenada en música popular. Podrías decir: quiero componer una canción que tenga la letra como si fuera Taylor Swift, pero la voz al estilo de Bruno Mars, pero quiero que el tema sea más Harry Styles. El resultado que obtienes se debe al hecho de que la IA ha sido entrenada en la propiedad intelectual de esos artistas”, cita medio.