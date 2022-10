Llegamos a nuestro número 196 felices porque Festival Marvin vuelve a las calles. Regresamos a nuestro festejo presencial recargados, con un cartel que nos enorgullece pues, como siempre, figuran esas bandas que en el futuro serán anunciadas con letras gigantes en diversos espacios, así como los visionarios que definen nuestro presente. De tal modo, e nuestra revista abordamos a algunos de los artistas que más nos entusiasman con textos que jamás hallarás en otro formato que no sea éste, el que nos prende: el físico. Nos gusta el papel, como a ti. Así que búscanos en las calles o acércate a mvnshop para adquirir éste y otros ejemplares de nuestra revista.

Arrancamos con Carla Rivarola, quien se acerca a la grabadora y nos cuenta: “Tengo claras algunas cosas: esencialmente soy una songwriter y mi punto es exorcizar las cosas malas para darle fuerza a las buenas; no creo en el tarot ni en los horóscopos, la música es mi experiencia religiosa; hablo desde el dolor y la oscuridad, pero mis canciones terminan siendo coloridas, llenas de texturas”. Ahí lo tenemos, los puntos sobre las íes y el corchete pegado a la plica. @aplicarlarivarola, así se encuentra en Instagram; una mujer que se asume como rockera —“aunque preferiría no tener una etiqueta”— y que sincerísima se presenta ante Marvin.

Por su lado, Mabe Fratti se juntó a platicar con David Cortés. De aquello, el segundo escribe: “Fratti mira hacia la derecha, ora a la izquierda, como si quisiera encontrar allí la respuesta. Finalmente comienza a hablar: ‘No creo que sea improvisadora, porque hay gente demasiado buena haciéndolo, ni experimentadora. Me cuesta definirme. Me encanta la producción de mis discos, encargarme de ordenar los sonidos… ¿cómo me llamaría? Compositora quizá, pero en eso hay mucho de todo, soy un Frankenstein de cosas’. Mabe, una mujer de realidades, una luchadora que ha visto sus sueños materializarse y que nos enorgullece conocer.

Ramajes psicodélicos de sativas stoner propagando ondas eléctricas, tambores con raíces afganas que combinan de maravilla con bajos garageros de una densidad similar a una sativa dominante. Un viaje multiforme de alcances cósmicos es el que estos músicos proponen bajo el nombre de Super Silver Haze; viajeros experimentados, mochileros de yerbas finas que recién cocinaron A pesar de todo, un vinil editado vía Devil in the Woods y que ya tiene a los seguidores de sus excursiones musicales alistando la sábana para tenderse a mirar el cielo en una pijamada delirante. De esto y más habló la banda con Alejandro González Castillo.

“Galaxie 500 es la banda que muchas otras debieron ser, pero no lo lograron”. Este comentario aparece en uno de los videos que podemos ver en línea del legendario trío formado durante la etapa universitaria de Dean Wareham, junto a Damon Krukowski y Naomi Yang, un combo cuyo legado ha ido al fondo de muchos con los años, gracias a su estilo lento y ruidoso, herencia clave para el desarrollo del shoegaze y el slowcore. Hoy día el culto a la obra sonora de Wareham luce más grande que nunca y por eso Marco Patiño acudió a su llamado. Así, se puso a platicar largo y tendido con Dean, quien se presenta en nuestro Festival Marvin. ¿Ya tienes tus boletos? Mientras vas por estos, busca nuestro número 196, léenos y lo celebremos escuchando con fascinación.

Con más de 20 años de trayectoria, Maurizio Terracina es célebre por su militancia en Zurdok y Vaquero, bandas con las que cosechó notables éxitos durante los tardíos años noventa y principios del nuevo siglo. Pronto daría paso a The Volture y otros proyectos entre oscuros y experimentales, como Hechiceros. Músico, productor, estudioso esotérico. Todo un personaje soltándose ante Joel Rodríguez, en exclusiva para Marvin.

“Me levanto tarareando ‘Como perro’ y me dispongo a descifrar el misterio detrás de su encabronado oficio para hacer canciones sentimentales y ponértelas en las orejas sin que te hagan sentir como un viejo cursilón y empalagoso. Pensé que la respuesta a esa pregunta debería de estar en las mujeres, como casi todas las soluciones importantes, pero no es así, no del todo”. Escribe Aarón Enríquez de esta forma, preparándonos para enseñarnos la charla que sostuvo con Nico Orozco, nuestro representante del emo-corrido favorito que, por cierto, apenas estrenó su versión de “Just Like Heaven”, de The Cure. ¡Fierro!

Mathilde Sobrino se encuentra a sí misma recargada, reloaded. Eso le cuenta a Alejandro González Castillo, detallando que esto le pasó de pronto, cuando tuvo que dejar atrás quien solía ser para dirigirse a otros rumbos. Ahora celebra feliz el cambio, la llegada de su versión 2.0. “Un día dije, ¡fuck it! Necesito algo nuevo, algo diferente, algo mío. Todo comenzó a fluir desde entonces, y acá estamos”, explica Mathilde con el álbum VIZIO bajo el brazo; catorce canciones para sostenerse arriba, para levantar las manos mientras se rascan las nubes y los químicos burbujean en el pecho. Y de eso nos habla derecho.

¿Quién hubiera pensado que a estas alturas del Siglo XXI la exasperación existencial que motiva al post-punk perviviera? Porque existe toda una serie de agrupaciones que hacen suyas ciertas herramientas estéticas del pasado y las pasan a través de los conceptos del recomienzo y la reinvención; si no lo entendemos así, estaríamos diciendo que el talento emergente oscuro hace una especie de covers y ello no sería exacto… existe un afán evidente por manufacturar las cosas muy a su modo. Este es el caso de Gilla Band, una de nuestras bandas emblema en este edición de Festival Marvin y cuya propuesta es analizada por uno de los pilares de Marvin: Juan Carlos Hidalgo.

Prismatic Shapes lo tienen claro: no quiere ser una banda de nicho o de culto sino consolidarse primero dentro de la escena nacional para después dar el paso a un nivel internacional. Pedro Gopar, Guillermo Torres y Ricci Macciavelo saben que el camino estará lleno de dedicación y trabajo, y es el primero quien transmite seguridad en entrevista para éste, nuestro número 196. Gopar nos habla de De sigilios y decretos, un disco que será determinante para que él y sus colegas alcancen sus objetivos. “Un álbum que destila oscuridad y ecos ochenteros, con letras que tienden puentes hacia la imaginación y la poesía”, según la pluma de Jacobo Vázquez.

“La escena emergente nacional está más viva que nunca. Tanto, que es difícil detectar algo bueno en medio de la inmensa cantidad de propuestas que existen. Antes había filtros: disqueras, prensa, televisión. Y ya, párale. Todo se dosificaba a través de estos mecanismos. Hoy día ya no pasa así. La música sale por donde sea y llega adonde sea”. Paul Forat, Director de Amazon Music México, advierte que las cosas han cambiado con el paso de los años, aunque algo luce inamovible: en México persiste la “necesidad natural por parte de los artistas de salir y expresar con mucho orgullo que están vivos”. Platicamos con Forat, y también con Bruses, Fela Domínguez, Neto Peña, Urboi y Humbe, voces que gracias a RompeMX y Amaneceres han hallado el canal de comunicación ideal para expandir su música.

