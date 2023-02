Una de las acusadoras de Marilyn Manson se retracta

Luego de que Evan Rachel Wood levantara la voz sobre los abusos que sufrió durante su relación con Marilyn Manson, la modelo Ashley Morgan Smithline confesó en un artículo de la revista People que también sufrió agresiones sexuales estando con el músico. Sin embargo, ayer por la noche los abogados de Manson presentaron una declaración de Ashley en la que se retracta de la acusación y asegura que todo lo dijo porque fue manipulada por Wood y su equipo.

En el comunicado, Smithline recuerda haberse reunido con Wood y otras víctimas de Manson, incluida la actriz Esme Bianco y la ex asistente del músico, Ashley Walters, quienes le preguntaron si experimentó el mismo abuso que ellas. Según la modelo, les dijo a las mujeres que no compartió sus experiencias, pero que en respuesta ellas le dijeron que pudo haber bloqueado su memoria.

“Si bien al principio sabía que el Sr. Warner no me hacía estas cosas, eventualmente comencé a cuestionar si realmente lo hizo”, dijo Smithline. “En numerosas ocasiones, la Sra. Wood, Esme Bianco y otros me dijeron que estas cosas les sucedieron a la Sra. Wood y la Sra. Bianco; preguntó si me pasaban las mismas cosas; y me dijeron que tal vez sólo estaba recordando mal lo que sucedió, reprimiendo mis recuerdos de lo que sucedió, o que mis recuerdos aún no habían surgido, lo que dijeron que les sucedió a las personas contra quienes se perpetraron estos actos”, continuó.

Después, un representante de Wood negó los comentarios de Smithline en un comunicado que se publicó en Billboard, el cual decía lo siguiente: “Evan nunca presionó ni manipuló a Ashley. Ashley fue la primera en contactar a Evan sobre el abuso que había sufrido. Es desafortunado que el acoso y las amenazas que recibió Ashley después de presentar su demanda federal parecen haberla presionado para cambiar su testimonio.”

La declaración de Smithline ayuda a la actual demanda por difamación de Marilyn Manson contra Wood, que afirma que Wood y otra mujer, Illma Gore, habían “reclutado, coordinado y presionado en secreto a posibles víctimas para que surgieran simultáneamente” con acusaciones falsas en su contra. La modelo afirma que su abogado, Jay Ellwanger, quien también se desempeñó como abogado de Bianco, presentó una denuncia legal contra Manson sin revisarla con ella, y que la denuncia contiene declaraciones falsas sobre el artista. Desde entonces, Ellwanger ha dicho que las afirmaciones de Smithline son “categórica y verificablemente falsas”.