Evan Rachel Wood ha contestado a la reciente decisión de Kanye West de colaborar con Marilyn Manson pese a que el músico cuenta con varias denuncias de abuso sexual en su contra.

De una forma u otra, West continúa dando de que hablar y ahora se ha puesto en el ojo del huracán por haber incluido a Manson tanto en la tercera listening party de su nuevo disco DONDA, como en los créditos de las canciones “Jail” y “Jail Pt. II”. Esto debido a que desde inicios de año, el rockero enfrenta una serie de denuncias de abuso sexual y manipulación de menores de edad, incluyendo una de parte de su ex esposa Evan Rachel Wood.

Si bien las redes sociales se encargaron de mostrar su descontento ante la situación, la actriz también hizo lo suyo y, un par de horas después de que el disco de Kanye West fuera publicado, compartió en su cuenta de Instagram el video de una presentación que tuvo en Hollywood en la que covereó “You get what you give” de The New Radicals, junto con un breve y fuerte mensaje de por medio.

En la descripción del clip, Evan Rachel Wood citó el título de la canción y agregó: “Para mis compañeras sobrevivientes que esta semana recibieron una bofetada en la cara. Las amo. No se rindan”. Checa el post a continuación:

En sí, ésta es la primera aparición pública que tiene Marilyn Manson desde que salieron a flote dichas denuncias. Incluso, la situación lo llevó a ser despedido de su sello discográfico Loma Vista y de proyectos televisivos que tenía en puerta como American gods y Creepshow.

Al respecto, Manson se ha defendido diciendo que sólo se tratan de “horribles distorsiones de la realidad” y parece ser que Kanye West confía en su palabra.

Foto de portada tomada del Instagram de la actriz.