Marika Hackman compartió su propia versión de “Realiti” de Grimes. Y no sólo eso, sino que también anunció que éste forma parte de un álbum de covers que lanzará próximamente.

Este cover que Hackman hizo del track de Art Angels de Grimes viene mucho más tranquilo y sencillo que la versión original. En este todo el brillante pop ha quedado de lado y la canción solamente se centra en un piano y una guitarra que le dan más como un sentimiento de nostalgia.

Y su estreno lo acompañó con un videoclip dirigido por Natalia Pagès Gélido. En el que sólo se ven tomas viajando desde un auto por la ciudad en medio de la noche, todo con efectos de tipo VHS. Chécalo a continuación:

“Realiti” es una de las diez piezas que conformarán este nuevo álbum que llevará por nombre Covers. Y entre los otros artistas a los que covereará en él también se encuentran Sharon Van Etten, Radiohead, Alvvays, Beyoncé, Air y Elliott Smith.

Y acerca de esta selección, Marika Hackman comentó:

Cuando se trata de covers, me gusta elegir canciones que he estado escuchando obsesivamente durante un tiempo. Me da una comprensión natural de la música y me permite ser más innovadora con la forma en que la transformo.

Covers fue grabado y producido entre la casa de Marika Hackman y la de sus padres durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19. Además de que contó con la participación de David Wrench, quien co-produjo su álbum Any Human Friend de 2019.

El nuevo álbum de covers se tiene planeado vea luz el próximo 13 de noviembre a través de Sub Pop, y ya puedes pre-ordernarlo dando click aquí. Al igual que ya también se encuentra disponible en todas las plataformas digitales su versión de “Realiti” de Grimes.

Tracklist Covers:

1. You Never Wash Up After Yourself (Radiohead)

2. Phantom Limb (The Shins)

3. Playground Love (Air)

4. Realiti (Grimes)

5. Jupiter 4 (Sharon Van Etten)

6. Pink Light (MUNA)

7. Between The Bars (Elliott Smith)

8. Temporary Loan (Edith Frost)

9. In Undertow (Alvvays)

10. All Night (Beyoncé)