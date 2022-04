Machine Gun Kelly sigue dando de que hablar, ahora por un cover que hizo de “Aerials”, canción de la icónica banda de rock System Of A Down.

En los últimos años, Kelly ha hecho de todo para encajar en el mundo del rock/punk, teniendo de aliados a grandes figuras del género como Travis Barker, baterista de Blink-182. Algunos lo han aceptado bastante bien, pero otros tantos le han criticado su abrupto cambio musical e incluso le han tirado hate por ello.

Dicho esto, es como llegamos a su reciente presentación en el Howard Stern Show, en donde interpretó un cover del clásico de System Of A Down y las malas críticas le llovieron por doquier. Si bien la banda de Machine Gun Kelly hizo un muy buen trabajo, el problema llegó cuando el músico intentó igualar el rango vocal de Serj Tankian.

Para la mala suerte del cantante, el video se hizo viral en cuestión de minutos con malos comentarios sobre su interpretación de “Aerials”. Y la cosa no paró ahí, ya que el cover llegó hasta los ojos de Shavo Odadjian, bajista de SOAD, quien publicó el clip en su Instagram preguntándole a sus seguidores su opinión al respecto.

De igual forma, Daron Malakian, guitarrista y vocalista de System Of A Down, compartió el cover en sus redes sociales junto con un mensaje en el que asegura que aunque no conoce a Machine Gun Kelly, para él siempre es un honor que alguien versione sus canciones. “No puedo odiar al chico por haberlo intentado”, escribió el músico.

Acá te dejamos el cover:

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

