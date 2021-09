Machine Gun Kelly continúa echándose pleitos a la bolsa y ahora es con Corey Taylor, vocalista de la reconocida banda de metal Slipknot.

Resulta que hace un par de semanas, durante una entrevista con Cutter’s Rockcast, Taylor hizo ciertos comentarios en los que, sin mencionar directamente el nombre, se burla de MGK por haber cambiado de género musical. “Odio todo el rock nuevo. Odio a los artistas que fracasaron en un género y decidieron recurrir al rock y creo que él sabe quién es. Pero esa es otra historia”, dijo.

Si bien Machine Gun Kelly ya había reaccionado en Instagram ante tremenda indirecta, este fin de semana aprovechó que tanto él como Corey Taylor formaron parte del Riot Fest en Chicago para lanzar una nueva respuesta en la que se burla del vocalista de Slipknot por estar “tan grandecito” y seguir utilizando una máscara en los shows.

“Hey, ¿quieres saber de qué estoy realmente feliz de no estar haciendo? Tener 50 años y estar sobre un jodido escenario hablando mierda con una jodida y extraña máscara puesta”, dijo Kelly antes de comenzar a interpretar “Jawbreaker”, canción que formó parte de su quinto álbum de estudio Tickets to my downfall.

Hasta el momento Corey Taylor no ha vuelto a hacer comentarios al respecto, pero no dudemos que esto se vuelva una pelea de nunca acabar como pasó con Eminem, con quien Machine Gun Kelly estuvo discutiendo entre canciones y publicaciones en redes sociales durante un buen tiempo.

En fin, ya no sabemos si es el mismo MGK que los provoca o de verdad todos están en su contra.

Fotos de portada vía Instagram MGK / Facebook Slipknot.