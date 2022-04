Machine Gun Kelly está por debutar como director de cine, y ya nos compartió una pequeña muestra de ello.

Desde hace algunos meses, Kelly reveló que su siguiente movida era entrar al mundo cinematográfico como director y escritor, en compañía de Mod Sun. Dándole seguimiento a esta declaración, es que hoy el músico público el primer tráiler de Good mourning, película creada y protagonizada por él.

Para este proyecto, Machine Gun Kelly decidió utilizar su nombre real, Colson Baker, y dar vida a un aspirante a actor que días antes de una de las reuniones más importantes de su vida, rompe con su novia. El personaje de MGK emprende una caótica búsqueda para intentar recuperar a su chica, y en el camino una serie de talentosos artistas hacen aparición, incluyendo a Megan Fox, Pete Davidson, Trippie Redd, Becky G y Snoop Dogg, quien prestó su voz para un blunt animado.

Vía YouTube

Si bien éste es el debut Machine Gun Kelly como director y escritor, no es la primera vez que el cantante se desenvuelve en el séptimo arte, ya que anteriormente ha actuado en diversas películas como Project power, Bird box, The king of Staten Island y, más recientemente, The last son.

Good mourning se estrenará en cines el próximo 20 de mayo. Checa a continuación el tráiler:

Foto de portada vía YouTube.

